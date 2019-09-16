Fenerbahçe Alanya'da dağıldı

Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, 39. dakikada Tolga’nın golüyle öne geçti. Cisse 45’te beraberliği sağlarken 46’da takımını öne geçirdi. 62’de Fernandes son sözü söyledi. F.Bahçeli savunma oyuncuların yaptığı hatalar yok artık dedirtti

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a boyun eğdi: 3-1. 9. dakikada Ceyhun Gülselam'ın kale içine ortasında kaleye yönelen topu kaleci tek hamlede kontrol etti. 39'da ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in pasında Kruse topukla Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Tolga, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 45'te Nskala'nın uzun kullandığı taç atışında kaleci Altay'la savunmanın anlaşamayınca topu Junior Fernandes altı pas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti: 1-1.



HATA ÜSTÜNE HATA



46'da Fenerbahçe savunmasından büyük bir hata geldi. Ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-2. 62'de baskı sonucunda Ozan Tufan topu kaybetti ve sol taraftan ceza sahasına giren Fernandes dar açıdan topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi. 64'te Alanyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonucu top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin zor pozisyondaki vuruşunda top önce kaleciye sonra da direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 90+2'de Bakasetas kaleye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 3-1 sona erdi.



OZAN TUFAN KAPTAN



Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak yarım devre forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi.



TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ



Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. Sarı-lacivertliler de kendilerine ait kısmı doldurarak takımlarına 90 dakika destek verdiler.



ERSUN YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemedi. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli oyuncunun yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de yeni transferlerden Luiz Gustavo'ya şans verdi. Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, ilk kez bir lig maçında forma giydi



ALANYASPOR'DA KADRODA İSTİKRAR



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ligde son oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de değişiklik yapmadı. Milli maç arasında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nsakala iyileşerek takımdaki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor'la 200. maçına çıkan Efecan Karaca'ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket verildi.



Gürcan BİLGİÇ

Virüs!



Devre bittiğinde topla oynama oranı 72'ye 28 Fenerbahçe lehine olsa bile, maç Alanyaspor'un istediği gibi oynanıyordu. Önde baskıyla rakibine oyun kurdurmuyor, ikinci bölgeyi geçtiklerinde de topun geçeceği bile aralık bırakmıyorlardı.

Bunu aşmak adına fırsat anını beklerken, 1-0'ı bulduklarında, Erol Bulut'un maçı bitti sandık. Bu kez ipleri skoru alan ve artık riske girmek zorunda olmayan takım alacaktı. Olmadı.

Samandıra'daki, "Hadi maça heyecan katalım" virüsü var. Üç-dört sezondur orta alanda geziniyor ve bulaşmadığı kaleci, defans oyuncusu da bırakmıyor. Baskı altındaki Zanka'ya pas kullanıp, geri gelen topu taça atan Altay'ın, kendi arkadaşını da bozarak, rakibe asistlediği kaç atışı sonrasında oyuna denge geldi. Alanyaspor, uzatmaların üçüncü dakikasında, 45'te beraberliği sağladı, 46'da da üstünlüğü ile geçirdi. Kendi ironisi içinde maç şekillenmeye başladı. Düşünün; Erol Bulut'un tek hücum planı pasla çıkmaya çalışan defans oyuncularına baskıydı. Bunun karşılığını da üç bireysel hata ile aldı.



Emeğe saygı duymalıyız



Fenerbahçe'nin bu maça, geçen üç haftadan yansıyan hiçbir özelliği yoktu. Milli Takımlardan dönen oyuncularının hepsinin neredeyse yok düzeyinde oynaması da ilginç.

Böyle bir direnç ile karşılaşacaklarını Ersun Yanal'ın tahmin etmemesi de mümkün değil.

Bu kilidi açamamak, sadece Emre Belözoğlu eksikliğinden kaynaklanıyorsa, işte o zaman gerçek sıkıntı başlar. Maçı Alanya mı kazandı, Fenerbahçe mi kaybetti, doğru analizi bu yorumları seçerek bulacağız. Üç puanı alanın emeğini saygı duyarak karşılamalıyız.

Fenerbahçe adına, bu sarsak oyunun, beş kişilik defansın, üçünün ikramıyla yitirildiğini bir kenara koyalım. Ama Emre'nin sorumluluğunu alan Gustavo'nun ilk resmi maçında "Ben nereye geldim" diye kendisine defalarca sorduğunu tahmin ediyorum. Bu ligi acı bir dersle öğrendi, Emre'nin neden büyük futbolcu olduğunu da anladı muhtemelen. Bundan sonrasında oyunun parçası mı olacak, lideri mi olacak, bir karar verecek.