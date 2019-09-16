Altınordu’dan tarihi zafer

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u yenerek bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu'da, kaleci Erhan Erentürk kurtardığı iki penaltıyla zaferin mimarı oldu.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u yenerek bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu'da, kaleci Erhan Erentürk kurtardığı iki penaltıyla zaferin mimarı oldu. Rakip fileleri havalandıran 15 yaşındaki Burak İnce de 1. Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Kurtardığı iki penaltı ve yaptığı kritik kurtarışlar sonrası Erhan'a övgüler yağdıran Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Erhan'ı performansından dolayı kutluyorum. Eğer penaltılarda gol yemiş olsaydık maçın seyri değişebilirdi. Takım arkadaşlarının da motivasyonunu arttırdı. Daha iyi olacağından şüphemiz yok" dedi. Sistemin önemli bir parçası olan 15 yaşındaki Burak'ın da ilerleyen günlerde daha iyi olacağını belirtti.