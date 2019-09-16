Başkan Erdoğan sporcularımızı arayıp kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde yarışan sporcularımız ile telefonla görüştü. Sümeyye Boyacı'yı Dünya 2.'liği başarısından ötürü tebrik eden Erdoğan, Türkiye'yi temsil eden milli sporcularımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.



BİRİNCİ OLMUŞUM GİBİ



50 metre sırtüstü finalinde gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı dinleteceğim" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Ben de aslında ikinci olduğuma inanamıyorum. Bana da sanki birinci olmuşum gibi geliyor" dedi.