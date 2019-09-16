Fenerbahçe zor virajda

Sarı-lacivertliler sezona 3'te 3 ile başlayan Aytemiz Alanya'ya konuk olacak. Maç 20.00'de başlayacak olan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

İlk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün lige flaş bir başlangıç yaparak 3'te 3 yapan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.



GUSTAVO SAHNEDE



Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek



RAMİ BELKİ



Bir diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise 11'de oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı. Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.



KANARYA'DA 4 YILDIZ KADRODA YER ALMIYOR



F.Bahçe'nin bugün oynayacağı maçın kadrosuna sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Mauricio Isla alınmadı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan ise eski takımına karşı mücadele edecek. Güney temsilcisinde de sakatlıkları devam eden Lokman Gör, Haydar Yılmaz ve N'Sakala'nın ise görev yapamayacağı bildirildi.



ALANYA İLE YEDİNCİ RANDEVUYA ÇIKIYOR



F.Bahçe ile Alanya Süper Lig'de bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.