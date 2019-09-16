Göztepe fırsat tepti

Bir topu direkten dönen bir de penaltısı VAR tarafından iptal edilen İzmir temsilcisi kazanacağı kritik maçta bir puana razı oldu

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe Rize'de galibiyeti kaçırdı: 0-0. Ev sahibi ekip maça etkili başladı. 5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı. 15'te ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill De Pauw'un şutunda top defanstan döndü. 22. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto, topu yumrukları ile çelmeyi başardı. 28'de ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti. 30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı. 44. dakikada hakem Napoleoni'nin penaltı kararı verilen pozisyonunda VAR devreye girdi pozisyon ofsayt olarak ilan edildi.



NAPOLEONİ BAŞARAMADI



İLK yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Göztepe etkiliydi. 46'da Boldrin'in ortasında top Titi'nin eline çarptı. Ceza alAnı sağ çizgisinden kullanılan serbest atışta Boldrin'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 58'de Alpaslan kalecisine riskli bir geri pas attı ancak Beto kalesini çabuk terk etti ve Boldrin'den önce topu uzaklaştırdı. 68'de Napoleoni'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta ceza sahası sol köşesinden kullanılan serbest atışta Serdar Gürler'in şutu üst direkten döndü, defans uzaklaştırdı. 69'da kaleciyle karşı karşıya kalan Napoleoni yüzde yüzlük golü kaçırdı. 88'de Soner'in şutu az farkla auta gitti maç golsüz bitti.



TUNA'DAN SÜRPRİZ



Göztepe'nin milli ara ve yapılan son transferlerden sonra ilk randevusu olan Çaykur Rize deplasmanında teknik direktör Tamer Tuna savunmada sürpriz bir değişiklik yaptı. Teknik patron Tuna, sakatlığı bulunan stoper Wallace Reis'in yerine savunmada ön libero olarak görev yapan Alpaslan'ı değerlendirdi. Yeni transfer edilen ve ilk iki maça onbirde çıkan Sanneh'i ise Tuna yedek kulübesine çekmeyi tercih etti. Ayrıca yeni transfer Leo'nun yerine de sol bekte Berkan forma giydi.



YALNIZ DEĞİLDİ



Göztepeli taraftarlar, Karadeniz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yağmur çamur demeden, mesafe tanımaksızın Göztepe'nin peşinden giden per deplasmana giden sarı-kırmızılılar bin 398 kilometre mesafedeki Rize'ye de çıkarma yaptı. İzmir'den karayolu ve havayoluyla çok sayıda taraftar Karadeniz seferi için Rize'ye gitti. Maça karayoluyla giden sarı-kırmızılılar, toplamda 2800 km yol yaptı. Yaklaşık 800 taraftar Çaykur Didi Stadı'nda yerini alıp takıma 90 dakika boyunca destek verdi



NEDEN HEP GÖZTEPE?



Geçen sezon VAR kararlarıyla canı çok yanan Göztepe bu sezon da aynı talihsizlikleri yaşamaya devam ediyor. 44. dakikada Napoleoni ceza alanı içindeki pozisyonda topa sert vurdu, kale çizgisinde bulunan Rizesporlu Amedej Vetrih ağlara giden topu koluyla kesince hakem önce penaltı noktasını gösterdi ardından da futbolcuya kırmızı kart çıkarttı. Ancak karar yaklaşık 4 dakika VAR odasında incelendi. Yapılan incelemede VAR hakemi Özgüç Türkalp pozisyonun ofsayt olduğuna hükmedince penaltı ve kırmızı kart iptal edildi.

BURAK HAKERLER