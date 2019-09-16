İmha planı hazır

Emre, Feghouli, Babel ve Falcao ile rakibe nefes aldırmayacak olan teknik direktör Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlama hesapları yaparken, takımına da ciddi uyarılarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile geçen G.Saray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı maça çevirirken teknik heyet 11'i belirlemeye başladı. Belhanda'nın çenesinden ameliyat olması sebebiyle orta sahada değişikliğe giden teknik direktör Fatih Terim'in cezası sebebiyle Kasımpaşa sınavında oynayamayan Emre Mor'a "Hazır ol" mesajı verdiği öğrenildi. Terim'in Feghouli'yi Belhanda'nın yerine çekip Emre'yi kenarda oynatması beklenirken Babel, Emre, Feghouli ve Falcao dörtlüsü ile rakibi saldırı hamleleriyle boğma planları yapılıyor.



FATİH TERİM'DEN UYARI



Terim'in ön libero konusunda da cezası sebebiyle görev alamayan Seri'yi bu bölgeye monte edeceği düşünülürken rahatsızlanarak çıkan Lemina yedek bekleyecek. Çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Kasımpaşa maçını kazanmış olabiliriz fakat bu maçta sergilediğimiz oyun Club Brugge için yeterli değil. Sizden daha baskılı ve dikkatli olmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.



G.SARAY'DAN BİRLİK MESAJI



1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin yeni üye berat töreni gerçekleştirilirken Kalamış'taki tesislerinde yapılan organizasyona, 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya katıldı. Tanrıverdi, törende yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi. Öte yandan törende Vahap Tanrıverdi, Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya, üzerinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı "Adalet yoksa, Galatasaray var" yazılı tişört ile objektiflere poz verdi



G.SARAY BİZDEN DAHA KALİTELİ



Belçika Jüpiler Ligi ilk 6 haftasında topladığı 14 puan ile zirve mücadelesi veren Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement, 2-0 kazandıkları Cercle maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Belçikalı teknik adam, "Çarşamba günü daha iyi olmak zorundayız. Çünkü Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım. Büyük tecrübeleri ve çok deneyimli ayakları var. Falcao'yu kadrolarına katarak ileri doğru büyük bir adım attılar. Mental ve fizik olarak çok iyi durumda olmalı ve çok da koşmalıyız" dedi.