Karşıyaka’ya Toros umudu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona deplasmandaki 1-1'lik Büyükçekmece Tepecik beraberliği ile başlayan, ardından sahasında Kozanspor'a 2-1 yenildikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla 4-2 mağlup olarak elenen Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona deplasmandaki 1-1'lik Büyükçekmece Tepecik beraberliği ile başlayan, ardından sahasında Kozanspor'a 2-1 yenildikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla 4-2 mağlup olarak elenen Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon aynı takımın ligde büyük başarılara imza attığını hatırlatan Toros, "Ben ekibime güveniyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Haftayı maç yapmadan geçiren yeşilkırmızılı ekibin genç teknik adamı, deplasmanda oynayacakları Erbaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini belirterek, "Telafisi olan haftalarda puan kayıpları yaşadık. Oyuncularımızın gerçek potansiyellerini biliyoruz. Ligin henüz başı, böyle kazalar olabilir. Benim bu formayı giyen tüm futbolcularımıza güvenim tam" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ