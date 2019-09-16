Menemen yıkıldı

İzmir Atatürk Stadı’ndaki ilk devre golsüz sona ererken, Menemen son 18 dakikayı 10 kişi oynayan rakibi karşısında varlık gösteremedi. Bir şutu direkten Akhisarspor Cikalleshi’nin penaltısı ile güldü

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanan Ege derbisinde gülen taraf Cikalleshi'nin penaltıdan attığı golle konuk ekip oldu: 0-1. Maçın 5. dakikasında Tolga sağdan ceza sahasına yaklaştı. Sert şutunda top az farkla auta geçti. 11'de soldan Mustafa Çeçenoğlu'nun uzun pasıyla topla buluşan Sangare ceza alanına girdi. Şutundan sonuç çıkmadı. 15'de soldan Mustafa'nın ortasında Sangare'den önce kaleci Gökhan topa sahip oldu. 27'de Muhammet Reis'in sağdan kullandığı serbest atışta Cocolic yakın mesafeden topu auta yolladı. 40'ta Cikalleshi'nin sert şutunda kaleci Selmani topa sahip oldu.



BURHAN DİREĞE NİŞANLADI



48. dakikada Sangare'nin pasıyla buluşan Hüseyin'in sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 53'te soldan Aykut'ın ortasında Burhan'ın arka direkte kafasında top direkten döndü. Boşta kalan topta Taha'nın şutundan sonuç çıkmadı. 58'de Mustafa Çeçenoğlu'nun derinleme pasıyla topla buluşan Sangare'nin şutunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 72'de Taşkın'a sert giren Tolga ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 84'te ceza alanı içinde Muhammed Ali'nin Taha'ya yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 85'te Cikalleshi atışı gole çevirdi: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor güldü



TARAFTARLAR DESTEK VERDİ



Ekol Göz Menemenspor ve Akhisarspor arasında oynanan Ege derbisinde iki kulüp taraftarı da tribündeki yerini aldı. İki taktım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Sayıları az olsa tribünde yerini alan taraftarlar 90 dakika takımlarına büyük coşkuyla destekledi. Rakip takım taraftarı tribünde ev sahibi seyircisinden fazla olması şaşkınlık yarattı.



ZORUNLU DEĞİŞİM



Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Akhisarspor ile oynan Ege derbisinde kadroda zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan sağ bek Semih kadroya alınmazken, onun yerine savunmanın sağında Mehmet Boztepe'ye görev verildi. Hatayspor maçında kırmızı kart gördüğü için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen ve cezası biten Murat Elkatmış dün yedek soyundu. Son resmi maçta kadroya giremeyen Halil İbrahim dün yedekler arasında kendisine yer buldu. Derbi öncesi iki teknik adam Ramazan Kurşunlu ve Mehmet Altıparmak bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi.



AKİGO'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ligde en son oynanan Altınordu maçında sahaya sürdüğü kadrodan iki değişiklik yaptı. Teknik patron Altıparmak, Kadir ve Hadzic'i kadroya almazken onların yerine Musa Nizam ve Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'ye ilk 11'de şans verdi.