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Şampiyon

Şampiyon İspanya
Giriş Tarihi: 16.9.2019

'in ev sahipliğinde organize edilen 2019 FIBA finalinde , 'i 95-75 yenerek oldu.

Çin'in ev sahipliğinde organize edilen 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Karşılaşmaya müthiş başlayan Boğalar, ilk 4 dakikada 14-2'lik bir üstünlük kurdu. Ancak Brussino'nun devreye girmesiyle 11-0'lık seriyle karşılık veren Arjantin, 8. dakikada farkı 1'e (13-14) indirdi. Çeyreğin sonunda İspanya yeniden ağırlığını koydu ve ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fernandez'in yönlendirdiği hücumlarla İspanya, 13. dakikada farkı 17'ye yükselten ekip soyunma odasına 43-31 önde gitti. 3. çeyreğe iyi başlayan Boğa, 25. dakikada 22 sayılık fark yakaladı: 33-55.

NEFES BİLE ALDIRMADILAR

İspanya, final periyoduna 19 sayı farkla 66-47'lik üstünlükle girdi. Son çeyreğe baskılı savunmasıyla başlayan Arjantin, 34. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-68. Maçın sonunda farkı daha da açan İspanya, salondan 95-75 galip ayrılarak altın madalyaya uzanan taraf oldu.

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