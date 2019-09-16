Son 15 sezonun en kötüsü

Gazişehir deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Gazişehir deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti.



İLK KEZ EKSİ AVERAJDA



Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü. İlk 4 maçta 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor. Bu arada siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçı hazırlıklarına hemen başladı.



ADALI'NIN ACI GÜNÜ



Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum'da önceki gün hayatını kaybeden Özen Adalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Adalı ailesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile spor camiasından da çok sayıda kişi katıldı.