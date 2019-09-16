Trabzon takıldı

Süper Lig’de Trabzonspor, evinde başkent temsilcisi ile yenişemedi. Bordo-mavililer zirve yolunda yara aldı

Süper Lig'e fırtına giren Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ne takıldı: 2-2. 11. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sosa'nın gelişine vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi. 17'de Pereira'nın sağ taraftan arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi takip eden Novak, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 44'te atağından Sio'nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Stancu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 1-1. 57'de Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. 84'te Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 2-2 sona erdi.