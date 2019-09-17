Akigo’nun kurtarıcısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da sezon başı hazırlık döneminde ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı kaldıktan sonra kulüp bulamayınca affedilen Sokol Cikalleshi, sahne aldığı ilk maçta zaferi getirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da sezon başı hazırlık döneminde ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı kaldıktan sonra kulüp bulamayınca affedilen, antrenman ve maç eksiğine rağmen çağırıldığı Arnavutluk Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Dünya Şampiyonu Fransa ve İzlanda'ya gol atan Sokol Cikalleshi, Akigo'da aylar sonra ilk sınavında da kurtarıcı oldu.



AYAĞININ TOZUYLA SAHAYA ÇIKTI



Yeşil-siyahlı formayı son olarak geçen yıl 19 Mayıs'ta Süper Lig'deki Kayserispor randevusunda giyen Cikalleshi, milli takım dönüşü Hadzic'in sakatlığıyla ayağının tozuyla Menemenspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Hadzic'in B.Hersek Milli Takımı'ndan sakat döndüğü Akigo'da 90 dakika sahada kalan Cikalleshi, 85. dakikada attığı penaltı golüyle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Akhisarspor, Cikalleshi'nin golüyle 4 maçta 7 puana ulaşarak zirve yarışına ortak oldu.

KENAN MOLLA