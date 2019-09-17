Altay Süper Lig aşkıyla

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Boluspor'u da yenen İzmir temsilcisi Altay, lider Ümraniye ile arasındaki puan farkını 2’ye indirmeyi başardı.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003'ten bu yana büyük badireler atlatan ve Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimle yeniden şaha kalkan Altay'da taraftarlar geleceğe güvenle bakıyor. 3. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 1. Lig'e yükseldikten sonra geçtiğimiz sezon bu ligde Play-Off'u son anda kaçıran İzmir ekibi bu sezon işi sıkı tutuyor. Balıkesirspor ve Boluspor galibiyetleriyle moral bulduklarını söyleyen Töraydın vitesi yükselterek lige ağırlıklarını koyacaklarını söyledi. Töraydın, "Zor bir lig bizi bekliyor. Hiçbir maç kolay geçmiyor. Takımın havası iyi. Galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz" şeklinde konuştu.



KRİTİK MAÇ NEREDE?



Menemen İlçe Stadı'ndaki eksiklerin hafta içinde tamamlanması durumunda Keçiörengücü'nü Menemen'de konuk edeceklerini belirten Töraydın, "Federasyon bazı eksikler tespit etmiş. Bu hafta Menemen Stadı yetişmezse maçımızı yine Atatürk Stadı'nda oynayacağız" şeklinde konuştu.



PUTSİLA ATIYOR ALTAY COŞUYOR



TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Altay'da, Belaruslu hücumcu Putsila sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen Putsila, bu sezon 4 maçta 358 dakika süre aldı. Belaruslu futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 2 defa sarsmayı başardı. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan ve tam anlamıyla bekleneni veremeyen deneyimli futbolcu attığı gollerle takımını ateşledi. Putsila gollerinin devamının geleceğini söyledi.