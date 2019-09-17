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'ya gelecek

Ci Group Buca'ya Levent Eriş gelecek

17.09.2019, 12:38

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 3 maçta 7 puan toplamasına rağmen teknik direktör Ercümend Coşkundere ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran 'nın halen 1'inci Lig'de 'u çalıştıran deneyimli teknik adam 'le anlaştığı ifade edildi.

Adanaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Eriş'in Ci Group Buca Başkanı Cihan Aktaş'ın teklifini kabul ettiği vurgulandı. En geç yarın İzmir'e geleceği açıklanan Levent Eriş'in cumartesi günü deplasmanda oynananacak Anagold 24Erzincanspor maçında takımın başında olması bekleniyor.

Profesyonel liglere veda etmeden önce 2 kez Bucaspor'da çalışan Levent Eriş, sezon içinde başına geçtiği sarı-lacivertlilerle 2 kez küme düşme acısı yaşadı. Önce 2014-2015'te 1'inci Lig'deyken son 7 maçta dümene geçen Eriş, Bucaspor'u kümede tutamadı. Bu kez İzmir ekibiyle geçen sezon 3'üncü Lig'deyken yolları kesişen Eriş, son 13 karşılaşmada sahaya çıktı. Ancak Bucaspor bir kez daha küme düşme üzüntüsü yaşayıp 35 yıl sonra amatör lige döndü. Bu sezon 1'inci Lig temsilcisi Adanaspor'la çalışan 57 yaşındaki teknik adam, turuncu-beyazlıların başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

DHA

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