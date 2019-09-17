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Deplasman kabus oldu

Deplasman kabus oldu
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Geçen sezonun sonundan bu yana çıktığı 4 deplasman maçını da kaybeden maziyi arıyor

Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor. Bu sezonki iki yenilgiyi de dış sahada yaşayan Beşiktaş, ligde geçen sezonun son 2 deplasman maçının da katılmasıyla 4 müsabaka üst üste mağlubiyet görmüş oldu. Ligde geçen sezonun 31 haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 33. haftasında dış sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonun ilk haftasında rakip sahada Sivasspor'a 3-0, 4. haftasında ise deplasmanda Gazişehir'e 3-2 yenildi. Süper Lig'de son olarak dış sahada böyle bir mağlubiyet serisini 2000-2001 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 18 yıl sonra bu kötü istatistiğini tekrarladı. Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı S.Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

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