Devler Ligi başlıyor

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Devler Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı bugün başlıyor.
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Devler Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı bugün başlıyor. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın 19.55'te C.Brugge ekibine konuk olurken günün programı şöyle: E GRUBU: 22.00 Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere), 22.00 Salzburg (Avusturya)-Genk (Belçika), F GRUBU: 19.55 Inter (İtalya)-Slavia Prag (Çekya), 22.00 B.Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya), G GRUBU: 19.55 Lyon (Fransa)-Zenit (Rusya), 22.00 Benfica (Portekiz)-Leipzig (Almanya), H GRUBU: 22.00 Chelsea (İngiltere)-Valencia (İspanya), 22.00 Ajax (Hollanda)-Lille (Fransa).
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