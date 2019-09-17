Göztepe kaynıyor

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Tamer Tuna’ya ağır eleştirilerde bulunurken futbolcuları da performanslarından dolayı topa tuttu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp, 4. haftayı da galibiyetsiz kapatan ve ligde henüz gol atamayan tek takım olan Göztepe'de taraftarlar tedirginliklerini sosyal medyada dile getiriyor. Taraftarlar özellikle teknik direktör Tamer Tuna'ya ağır eleştirilerde bulunuyor. Tuna'nın göreve geldikten sonra Göztepe'nin son 15 maçın 10'unda gol atamadığına vurgu yaparken, "Görünen köy klavuz istemez. Bu takım gol atamazsa kazanamaz, kazanamazsa küme düşer" yorumlarında bulundu. Tamer Tuna'nın yaptırdığı transferlerin, oluşturduğu maç kadrolarının ve kadrodaki tercihlerinin yanlışlarla dolu olduğunu dile getiren taraftarlar, "Eğer bu transferleri Tuna yaptırdıysa fiyasko. Yok yönetim yaptıysa o izlediyse daha büyük fiyasko. Göztepe her maç sahada tel tel dökülüyor. Futbolcular kesinlikle sezona iyi hazırlanmamış. Takım içinde huzursuzluğun olduğu ortada" dedi.



TUNA GÖNDERİLMELİ



Bazı taraftarlar Tuna'nın biran önce görevi bırakması gerektiğini iddia ederken, "Bu işin Tuna ile gitmeyeceği aşikar. Biran önce takımın başına sahada futbolcuları, tribünde taraftarları heyecanlandıracak, disiplinli, kadroda adaletli davranacak, başarıya odaklı bir teknik adam getirilmeli" dediler.



KÜSKÜNLER ÇOĞALDI



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Rize deplasmanında sürpriz isimlere şans verirken yıldız isimleri kulübeye hapsetti. Tuna, geçen sezon takımda banko oynayan Yasin Öztekin, Andre Castro, Wallace Reis, Celso Borges ile birlikte yeni transferler Leo Schwechlen, Bubacarr Sanneh, Eren Derdiyok gibi isimleri Rize maçında yedek soyundurdu. Maçta Eren'in dışında forma giyemeyen bu isimler sahayı buruk şekilde terk ederken, taraftarların oynamasına karşı olduğu Alpaslan ve Halil'in ilk 11'de görevlendirilmesi ise tepki çekti.



KAHREDEN BAŞLANGIÇ



Göztepe, 43 yıl sonra en kötü sezon başlangıcına imza attı. Sarı-kırmızılılar bu sezon yaşadığı olumsuz tabloyla Süper Lig'de 1976-1977 sezonunda da karşılaştı. O dönemde ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmeyen Göztepe, lig bitiminde küme düştü. Sarı-kırmızılılar 1976-1977'de ilk 4 haftada Trabzonspor ve Altay'a 1-0 yenilip, Giresunspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalmıştı. Galibiyet hasretine 5'inci haftada Zonguldakspor'u 2-1 yenerek son veren Göztepe, aynı kabusu büyük umutlarla başladığı 2019-2020 sezonunda da yaşıyor. İlk 2 haftada Antalyaspor'a 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor'la yenişemedi. Sadece 2 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi, taraftarını bir türlü sevindiremedi. Henüz ligin 4. haftası olmasına rağmen kaybedilen 8 puanın dışında oynanan kötü futbol taraftarları çileden çıkardı.



EREN'İN DERDİYOK TARAFTARIN DERDİ ÇOK



Göztepe'ye gol sorununu çözmek için Galatasaray'dan transfer edilen Eren Derdiyok'a taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösteriyor. Sarı-kırmızılı ekipte ilk 3 maçta forma giyen, Rize maçında ise sonradan oyuna giren Eren'in Göztepe'nin derdini çözecek bir oyuncu olmadığını söyleyen taraftarlar, mesajlarında, "Eren'in derdi yok ama bizim onunla derdimiz çok", "Adama Fatih Terim bile tahammül edemedi, biz baş tacı ettik", "Terim 6 ay Eren'siz oynamayı göze alarak onu göndermişti", "Eren, sen Göztepe'de oynadığının farkında mısın?", "Eren'i kim getirdiyse o da onunla birlikte gönderilsin", "Onu görünce inanın Jerome'yi bile arar duruma geldim" ifadelerini kullandı.