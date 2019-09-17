Horoz’da seri sonu

Süper Lig’de evinde Konyaspor’a tek golle mağlup olarak bu sezon ilk kez yenilen ve kalesinde ilk kez gol gören Yukatel Denizlispor’un müthiş serisi bitti

Süper Lig'de evinde Konyaspor'a tek golle mağlup olarak bu sezon ilk kez yenilen ve kalesinde ilk kez gol gören Yukatel Denizlispor'da muhteşem seri sona erdi. Geçen sezon şampiyon olduğu 1. Lig'de son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen, 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de de ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar, Konyaspor engeline takılarak 204 gün sonra sahayı boynu bükük terk etti. En son 24 Şubat 2019'da evinde Osmanlıspor'a 2-0 yenilen Ege temsilcisinde teknik direktör Yücel İldiz, Konyaspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi. "Her zaman kazanacağız diye bir şey yok" ifadesini kullanan İldiz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beklenmedik gol yedik. Hamleler yaptık ama istediklerimizi gerçekleştiremedik. Önümüzdeki maça odaklanacağız" diye konuştu.



'HAZIR OLMAYANLAR VAR'



Takımda tam hazır olmayan oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Denizlispor teknik patronu Yücel İldiz, "Bu anlamda sıkıntı yaşadık. Oyunun sonuna doğru baskı kurduk fakat başarısızdık. Bizim adımıza tabii ki beklenmedik bir mağlubiyet. Devamlı antrenmanımızı yapacağız ve hafta sonu deplasman maçına hazırlanacağız" dedi. Konya maçında cezalı olduğu için oynayamayan sağ bek Tiago Lopes'in yokluğu yaramadı. Zeki ve Sackey ikilisi etkili değildi, Sacko da fazla top kayıpları ile verimli olamadı.



30'AR BİN TL CEZA



Yukatel Denizlispor yönetimi, prim sisteminde olduğu gibi iç sahada alınan Konyaspor mağlubiyetine ceza kesti. Yeşil-siyahlı yönetim, bu sezon alınan ilk mağlubiyet nedeniyle futbolculara 30'ar bin TL ceza kesti. Yeşil-siyahlı kurmaylar, 2 galibiyet, 1 beraberlik nedeniyle takıma toplam 95 bin TL de prim vaat etmişti.