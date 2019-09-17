KSK’ye gençlik aşısı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta bu sezon ilk iki maçında umduğunu bulamayan Karşıyaka’nın futbolda yüzünü yine altyapısındaki gençler güldürüyor.

Yıllarca altyapıda suskun kaldıktan sonra yeni yapılanmasıyla geçen sezon başından bu yana başarılı bir çıkış yakalayan, U19 Ligi'nde Türkiye şampiyonluğunu finalde kaçıran Karşıyaka, bu sezon da ilk 2 haftada gol yağmuruyla zirvelere ambargo koydu. U19 Ligi'nde Karşıyaka, ilk maçta Manisa FK'yı 2-0, ikinci hafta Uşakspor'u 8-1 yenerek liderliğe kuruldu. U17 Ligi'nde ilk hafta Manisa FK'yı 3-1'le geçen yeşil-kırmızılılar, bu hafta Bodrumspor'a deplasmanda 9 gol atıp liderliği kaptı. U16'da Afyonspor'u 2-1 yendikten sonra dün Bodrumspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, U15'te Afyonspor'u 5-1'le geçerek Bodrum'a 3-2 teslim oldu. Karşıyaka, İzmir Elit U14 Ligi'nde ise ilk maçta Denizspor'u 8-0 yendi. Altyapıda sezonun ilk 9 maçında 7 galibiyet alan Karşıyaka, 1 beraberlik elde edip yalnız 1 kez yenildi. Gökhan Şensan, geçtiğimiz günlerde altyapı için camianın ileri gelenlerini yemekte ağırlayıp 500 kombine biletlik katkı sağladı. Eski başkan Cenk Karace de futbol altyapı takımlarına bu sezon forma reklamı vererek yanında olacak.



PINAR KARŞIYAKA'DA CROCKER ÜZÜNTÜSÜ



Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da yeni transferlerden Tony Crocker, Ankara'da oynanan turnuvadaki BC Dnipro maçında sakatlandı. Kalça kemiğinde kırık meydana gelip tedavisine başlanan yıldız basketbolcunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Crocker'ın Pınar Cup ve FIBA Europe Cup elemelerindeki ilk Boras Basket sınavını kaçırması bekleniyor. Bu arada Karşıyaka'da 2019 FIBA Dünya Kupası'ndan dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımın dümenini devralıp çalışmalara başladı.