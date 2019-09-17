Menemen kahroldu

Ege derbisinde Akhisarspor’a yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Ekol Göz Menemenspor’un sportif direktörü Cenk Laleci, “Şoktayız” dedi

TFF 1. Lig'de Atatürk Stadı'nda Akhisarspor'a 85. dakikada Cikalleshi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Özellikle Akhisarspor'da 72. dakikada Tolga'nın kırmızı kart görmesiyle rakibini baskı altına alan sarı-lacivertliler girdiği net fırsatları değerlendiremedi. Birçok gol pozisyonunda topu çizgiden geçiremeyen Menemensporlu futbolcular 90 dakika bitiminde yıkıldı. İlk kez yer aldığı ligde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puanda kalan Menemen'de yenilgiyi hak etmediklerini ifade eden Cenk Laleci, "Net fırsatlara girdik, kaleci ile karşı karşıya pozisyonlarda golü yapamadık. Maalesef bitime 5 dakika kala penaltı golüne engel olamadık" dedi.

"EVİMİZE DÖNECEĞİZ"

ÇOK üzgün olduklarını söyleyen Laleci, "Şoktayız oldukça üzgünüz ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İyi bir takımız, potansiyelimiz var. Sahamımızın bakımı bitmek üzere, evimizde daha iyi olacağız" dedi.