Şimdi Erhan moda

Altyapısından yetiştirdiği futbolcuları yurt dışı ve yurt içinde birçok kulübe gönderen Altınordu, aynı istikrarı kalecilerde de yakaladı. İzmir ekibi Berke ve Erce’den sonra genç kaleci Erhan Erentürk'ü vitrine çıkardı

Altyapısından yetiştirdiği futbolcuları yurt dışı ve yurt içinde birçok kulübe gönderen Altınordu, aynı istikrarı kalecilerde de yakaladı. 2018/2019 sezonunun başında Berke Özer'i Fenerbahçe'ye gönderen İzmir temsilcisi, bu sezon da uzun yıllardır kaleyi koruyan Erce Kardeşler'i Trabzonspor'a yolladı. Her iki oyuncudan da hatırı sayılır bir bonservisi kasasına koyan Altınordu, Erce'nin takımdan ayrılmasına rağmen bu bölgeye transfer yapmadı. Kırmızı-lacivertliler, kaleyi geçen sezon Karşıyaka'dan transfer ettiği Erhan Erentürk'e emanet etti.



GÜVEN VERDİ



Erce'nin ayrılmasıyla formayı kapan Erhan Erentürk, Akhisarspor deplasmanında takıma bir puanı getiren isim olurken 4-1 kazandıkları Eskişehirspor maçında ise formunun zirvesine ulaştı. Yaptığı inanılmaz kurtarışlarla takımını ateşleyen 24 yaşındaki genç kaleci 16. dakikada Emre Güral'ın, 38. dakikada da Sissoko'nun penaltılarına gol izni vermedi. Geleceğin en iyi kalecisi olarak gösterilen Erhan için teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eğer penaltılarda gol yemiş olsaydık maçın seyri değişebilirdi. Takım arkadaşlarının da motivasyonunu arttırdı" dedi.



İDEALİ BUFFON VE MUSLERA



Altınordu'nun genç kalecisi Erhan Erentürk, İtalyan kaleci Gianliugi Buffon'u her yönüyle örnek aldığını ve onun videolarını izleyerek büyüdüğünü belirtti. Buffon'un yanı sıra Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı da takip ettiğini söyleyen Erhan, "Bir kaleci, en verimli çağını 25'li yaşlardan sonra yakalıyor. Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum." dedi.