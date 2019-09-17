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Terim dikkat çekti

Terim dikkat çekti
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Sarı-kırmızlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı bu sezon hiç yenilmeyen ve iki gol yiyen Belçika temsilcisi ’u takımına ezberletiyor.

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda yarın Club Brugge ile oynayacağı maçla giriş yapacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, rakipleri konusunda takımının dikkatini çekti. Belçika ekibinin 2 golle liginin en az gol yiyen ekibi olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı Brugge'un henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım olduğunun da altını çizdi. Sahasında bu sezon sadece Genk'ten gol yiyen ekibin maçlarını izlettiren Terim, oyuncularına rakiplerini ezberletirken özellikle kanat organizasyonları ile çözüme ulaşmaları gerektiği yönünde öğütler veriyor.

KARŞILAŞMAYI VİNCİC YÖNETECEK

Bu sezon ligde 4 maçta 3 kırmızı kart gören takımının bu konuda da dikkatli olmasını isteyen başarılı hoca, mücadeleyi 11 kişi bitirmeleri yönünde de telkinde bulunuyor. Bu arada yarın 19.55'te oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

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