Altınordu’da moda Ravil

Kırmızı-lacivertlilerin 16 yaşındaki Ümit Milli yıldızı stoper Ravil Tagir'i İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bir çok kulüp yakın takibe aldı

Türk ve dünya futboluna bir çok yıldız kazandıran Altınordu şimdi de vitrine genç stoper Ravil Tagir'i çıkardı. 16 yaşında A takıma monte edilen genç yetenek gösterdiği performansla bir çok Avrupa kulübünü peşine taktı. Özellikle 16 yaşında Ümit Milli takıma kadar yükselen Ravil'i Ay-yıldızlı forma altında gösterdiği başarılı oyun sonrası başta İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bir çok kulüp radarına aldı



KURMAYLAR ÇOK BEĞENDİ



2016 yılından beri Altınordu çatısı altında bulunan Kazakistanlı Ravil'i İzmir kulübü Bursa'da keşfetti. Bursa Kültürspor'da forma giyen genç oyuncu izlenmek için İzmir'de bir turnuvada forma giydi. Kurmaylardan geçer not alan Kazak oyuncu, ailesinden alınan özel izin sonrası Altınordu kariyeri başladı. Çağlar Söyüncü'nün Leicester, Cengiz Ünder'in Roma'da gösterdiği başarılı performanslarının ardından Avrupa kulüpleri Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.



BONSERVİSİ BELİRLENMEDİ



Devre arasında bir çok kulübün kırmızı-lacivertli kulüple masaya oturacağı öğrenildi. Bu sezon ilk kez A Takım forması giyen Ravil Tagir için kurmayların net bonservis bedeli belirlemediği, kendilerine gelecek rakamlar sonrası yol haritasının belirleyeceği öğrenildi. Ravil'in Altınordu'dan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.