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Ara yaramıyor!

Ara yaramıyor!
Giriş Tarihi: 18.9.2019

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 'a yenilip hayal kırıklığı yaşatan önceki Milli maç arası sonralarında oynadığı 4 maçta 10 puan kaybetmişti

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de milli maç arası kabusu sürüyor. Liderlik parolasıyla çıktığı deplasmandan mağlubiyetle ayrılan ve liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip, bir milli maç arasından daha galibiyet alamadan ayrıldı. 11-14 Ekim 2018'de oynanan milli maçların ardından ligde Demir Grup Sivas deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı

KARNE ÇOK KÖTÜ

17-20 Kasım 2018'de oynanan maçların ardından lige Trabzonspor deplasmanıyla dönen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, 20-27 Mart 2019'daki aradan sonra Ankara deplasmanında Ankaragücü ile 1-1'lik beraberle kalmıştı. Öte yandan Fenerbahçe son 4 milli maç arasından sonra ligde oynadığı karşılaşmaların tamamında deplasmanda mücadele etti. Aynı dönemde Galatasaray ve Trabzonspor bütün maçlarını iç sahada oynarken, Beşiktaş F.Bahçe gibi tüm maçlarını deplasmanda oynadı. F.Bahçe söz konusu dönemde 4 müsabakada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp 10 puan kaybetti.

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