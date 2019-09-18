Denizlispor’da yeniler kayıp

Denizlispor'da kaleci Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk ve Kolombiyalı golcü Estupinan yedek kulübesine mahkum kaldı. Olcay, Sacko ve Sackey bekleneni veremedi

Denizlispor'da yapılan 14 transferden üçü henüz 1 dakika bile süre almadı. Sivasspor'dan alınan kaleci Tolgahan Acar, müthiş bir performans sergileyen Polonyalı file bekçisi Adam Stachowiak'ın gerisinde kaldı. Beşiktaş'tan alınan genç sol açık Sedat Şahintürk, yedek kulübesine mahkum kaldı. Ekvador temsilcisi Barcelona SC'den kiralanan Kolombiyalı yıldız forvet oyuncusu Oscar Eduardo Estupinan da henüz hiç forma giymedi.Yukatel Denizlispor'un yaptığı flaş transferlerden Olcay Şahan 1 müsabakada 18, Hadi Sacko 3 maçta 46, Isaac Sackey de 1 maçta 69 dakika süre aldı, takıma beklenen katkıyı veremedi.



YÜCEL İLDİZ UMUTLU



Trabzon'dan gelen Olcay Konya maçının son 18 dakikasında sahaya girdi. Hücumda Rodallega'nın dışında etkisiz kalan yeşilsiyahlılar, geride kalan 4 haftada yedek kulübesinden hiç katkı alamadı. Yücel İldiz, "Zamana ihtiyacımız var. Çok çalışarak eksikleri kapatacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP