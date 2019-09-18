Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla Devler Ligi'ne puanla başlamış oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı. 14. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 19'da sağ kanattan Vormer'in kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Mitrovic'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 31'de savunmanın hatasında topu kapan Babel'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlağı Mignolet çeldi. 34'te Okereke'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Ricca'nın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.



IKINCI YARIDA GOL SESI ÇIKMADI



51'de Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi. 54'te sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. 61'de ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 82'de Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90'da Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Maç 0-0 sona erdi.



TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK



Galatasaray'ı taraftarı Belçika deplasmanında yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, takımlarına büyük destek verdiler. Galatasaraylı taraftarlar söyledikleri marşlarla coştular. Maç sonu ise takımı çağırarak alkışlarla desteklediler.



TERİM İLE 73. MAÇ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıktı. Terim yönetimindeki Aslan, daha önceki 72 karşılaşmada Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı. 66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. mücadelesine çıktı.



ZORUNLU DEĞİŞİM



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye göre zorunlu bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam çenesi kırılan ve 2 ay forma giyemeyecek olan Belhanda'nın yerine ilk 11'de ligde kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan yeni transfer Seri'ye görev verdi.



GRİ FORMA İLE ÇIKTILAR



Galatasaray, Club Brugge mücadelesine yeni çıkardığı alternatif forması olan gri formayla çıktı. Sarı-kırmızılıların formasının göğsünde ise Avrupa Kupası maçlarındaki yeni sponsoru Turkish Airlines logosu yer aldı.



DİAGNE RAKİP OLDU



Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına rakip oldu. Sarıkırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.