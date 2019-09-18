Göztepe'de yeniler kızağa çekildi

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonunda 2 puan toplayabilen, halen gol atma sevinci yaşayamayan Göztepe'de, büyük umutlarla transfer edilen Eren, Sanneh ve Leo şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın ilk 2 hafta 11'de görev verdiği 3 oyuncu gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratırken, bu futbolcular, son Çaykur Rizespor karşılaşmasında yedek oturdu.

Stoper Sanneh ve sol bekte de oynayabilen Leo'yu 3'üncü haftadaki Yukatel Denizlispor maçında da yedek oturtan Tuna, golcü Eren Derdiyok'u son Çaykur Rizespor müsabakasında 11'de oynatmadı.



Rizespor maçında Eren'in yerine forvette transferin son gününde Medipol Başakşehir'den kadroya dahil edilen Napoleoni'yi 11'e monte eden Tuna, Leo ve Sanneh'e ise son 2 maçta 1 dakika bile şans vermedi. Göztepe'de Eren, Rize deplasmanında 61'inci dakikada Halil'in yerine oyuna girdi ama varlık gösteremedi. İzmir ekibinde yeni transferlerden Murat Paluli, Veli, Hüseyin ve Batuhan da henüz 11'de şans bulamadı. Geçen sezondan bu yana yaşadığı gol sıkıntılarını bir türlü çözemeyen Göztepe'de Jerome'un iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Takımla idmanlara başlayan 33 yaşındaki İngiliz golcünün cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyeceği bildirildi.