Haydi hayırlısı

92 takımın mücadeleceği 3. turda maçlar 24, 25 ve 26 Eylül tarhi inde oynanacak. Denizlispor, 2. Lig ekibi Hacettepe’ye konuk olacak, Göztepe de sahasında Yozgatspor 1956’yla karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 92 takım mücadele edeceğı ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. 14 Ege kulübü'nün rakipleri belirlendi. Süper Lig'deki Ege temsilcilerinden Göztepe, kupada evinde Yozgatspor 1959'la karşı karşıya gelecek. Yukatel Denizlispor ise deplasmanda Hacettepe ile oynayacak.



AKİGO'NUN RAKİBİ BAYBURT



1. Lig'de mücadele eden Altınordu 1922 Konyaspor'u, Akhisarspor Bayburt İl Özel İdare'yi, Ekol Göz Menemenspor Kırşehir Belediyespor'u misafir edecek, Altay da Mardin BŞB Başakspor deplasmanında terleyecek. Ege kulüplerinin diğer eşleşmeleri şu şekilde: Adanaspor- Fethiyespor, Muğlaspor-Bursaspor, Tuzlaspor-Nazilli Belediye, Somaspor- Keçiörengücü, Pendikspor-Turgutluspor, Bodrumspor-Erbaaspor, Manisa FK-Elazığ Belediye, E.Erokspor-Uşakspor.

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