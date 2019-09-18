Kahır tablosu

Sarı-kırmızılılar, Antalya, Beşiktaş, Denizli ve Rize maçlarında kaleyi boş geçti, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde gol sevinci yaşamayan tek takım oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftayı geride bırakan Göztepe, kötü istatistiği ile Avrupa'da zirve yaptı. Sarı-kırmızılılar, 4 maçta topladığı 2 puanla son 43 yılın en kötü sezon başlangıcına imza atarken, Göz-Göz, Avrupa'nın 5 önemli liginde gol sevinci yaşayamayan tek takım olarak dikkatleri çekti.



İZMİR TEMSİLCİSİ GOL FAKİRİ OLDU



Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa 1. Lig'i göz önüne alındığında rakip fileleri boş geçen tek takım oldu. Göztepe'den sonra İtalya Serie A'da Sampdoria ve İspanya'da Leganes, Fransa'da Dijon 1'er gol atarak Avrupa'nın gol fakiri olan ekipleri oldu.



TÜRKİYE'DE DÖRT TAKIM



Göztepe'nin yanı sıra İspanya'da Alaves, Mallorca, Espanyol, İtalya'da da Milan, Verona, Udinese ve Lecce 2'şer golle Göztepe'nin altında yer aldı. Türkiye'de de alt lig kategorilerinde 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa, 3. Lig 2. Grup'ta Fatsa Bld ve 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor ile Modafen Göz-Göz'le aynı kaderi paylaştı.



TUNA UMUT DAĞITTI



Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktör Tamer Tuna, Konyaspor maçı öncesi iddialı konuştu. Tuna, "Rize'de belki çok net pozisyonlar bulamadık. Ancak mücadele ve oyun disiplini anlamında çok üst düzey bir karşılaşma oldu. Açıkçası 4 haftalık süreç geçen yılki oyuncularla yeni katılanları da bir araya getirdiğimizden geçiş dönemine dönüştü. Bundan sonraki 30 haftalık süreç Konyaspor maçıyla başlıyor. Cuma günü Konyaspor maçı da hem anlayışla hem ortaya koyacağı futbolla ve atacağı gollerle farklı bir Göztepe sahada olacak" dedi.



TARAFTAR AKIN EDECEK



Süper Lig'de ilk 4 hafta oynadığı futbol eleştirilere neden olan Göztepe, cuma günü güçlü rakibi Konyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Doğanlar Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak olan kritik maçın biletleri bugün 15.00'ten itibaren satışa çıkacak. Sarıkırmızılı taraftarların takıma destek olmak için biletlere hücum etmesi bekleniyor.



EN UCUZ 27.5 LİRA



Sarı-kırmızılı yönetim maçın biletlerini VIP 297 lira, numaralı tribün 189 lira, maraton tribünü 109 lira ve kale arkası tribünü ise 27.5 liradan satışa sunması bekleniyor. Konyaspor taraftarları da 35 liradan takip edebilecek.



PRİM KRİZİ



Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan ve 2 puanda kalan Göztepe'de prim krizi çıktı. Başkan Mehmet Sepil, yeni sezonda prim sistemini değiştirirken, futbolcularla geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda rakamı açıkladı. Sepil'in galibiyet primi olarak iç ve dış sahada futbolcu başına 7şer bin lira prim vaadetmesi tedirginliğe sebep oldu. Bu rakam futbolcular arasında 'Euro mu, lira mı?' tartışmalarına sebep olurken, Beto, Mehmet Sepil ile görüşerek rakamın artmasını istedi.



ÇÖZÜM BEKLİYORLAR



Prim sisteminde iyileştirme bekleyen sarı-kırmızılı futbolcular, sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Geçen sezon Göztepe'de galibiyet primi ise 20 bin lirayı buluyordu.



JEROME'U ARADILAR



Göztepe geçen yıl eleştirilen Jerome'u mumla arıyor. Sakatlığı nedeniyle ilk 4 hafta forma giyemeyen İngiliz gölcüye alternatif olarak transfer edilen Eren golle buluşamadı. Ligde 299 dakika sahada kalan Eren toplam 5 şut çekerken bunların hiçbirinde kaleyi bulamadı.



EREN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU



Eren son oynanan Rize maçında da bu kez yerini Napoleoni'ye kaptırdı. İtalyan oyuncudan da verim alamayan Göz-Göz'de sonradan oyuna giren Eren yine verimsiz kaldı. Sarı-kırmızılı teknik direktör Tamer Tuna, cuma oynanacak olan maç için Jerome'u hazırlamaya başladı. Golcünün en kötü maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.