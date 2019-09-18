Kalbimiz sizinle

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün 19.55'te Belçika temsilcisi Club Brugge'a konuk olacak. Galatasaray'ın en büyük kozu ise Falcao

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında bugün Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.



DİAGNE BU KEZ RAKİP OLACAK



Geçen sezon G.Saray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarıkırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti. Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Cim- Bom'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.



'100'ÜMÜZ GÜLECEK Mİ?



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası bugün başlıyor. Cim-Bom bugün Avrupa'daki 280., Şampiyonlar Ligi'ndeki ise 111. maçına çıkacak. 16. kez gruplarda mücadele edecek olan Aslan, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 maçta 99 kez sahadan galip ayrılırken, 376 gol atıp kalesinde 414 gol gördü. Müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray, Avrupa kupalarındaki yüzüncü galibiyetini alacak. Sarı-kırmızılılar bir yıl boyunca Avrupa kupalarında THY logosunu formda taşıyacak.



BRUGGE İLE ÜÇÜNCÜ KEZ



Galatasaray ile Club Brugge bugün 3. kez rakip olacak. İki takım en son 2002 yılında rakip oldu. İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda karşılaşmış Fatih Terim Cim-Bom'un başında yer alırken, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ise Belçika ekibinde futbolcu olarak görev yapmıştı.



111. MÜSABAKA



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.



GÖZLER FALCAO'DA



Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao bugün takımının en önemli gol umudu olacak. Kasımpaşa maçında attığı golle takımını zafere taşıyan yıldız oyuncu bugün Belçika ekibine karşı Avrupa'da ilk kez G.Saray forması giyecek. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.



TERİM'LE 73. MAÇ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslanlar, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.



İKİ KUPASI VAR



66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.