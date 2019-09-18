Karşıyaka’da moda Batuhan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erbaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte sezon başı kampından beri büyük bir hırsla çalışan Batuhan Kara'nın ilk 11'i zorladığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk iki maçında 1 puan toplayan, geçen haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka'da cumartesi günü Erbaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklı tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekipte sezon başı kampından beri büyük bir hırsla çalışan Batuhan Kara'nın ilk 11'i zorladığı öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası maçında Muğlaspor'a karşı ileri uçta forma giyen ancak asıl bölgesi orta sahada ofansif hatta oynayan 19 yaşındaki futbolcunun Erbaspor'a karşı gerçek bölgesinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Batuhan'ın da formda oluşuyla birlikte yeşil-kırmızılı ekipte orta alandaki rekabette üst seviye ulaştı. Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Caner Cengiz ve Hakan Denizci dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ