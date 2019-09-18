Rıza Kayaalp dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Kübalı Hinds'i yenen Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Rıza Kayaalp Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasın'da yine tarih yazdı. Türkiye'yi 130 kg'da temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu sporcumuz Rıza Kayaalp, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. İlk turda Küba asıllı Dünya 3.'sü Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i, ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i 4-0'lık skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi.



SPOR TARİHİNE GEÇTİ



BU turda rakibi Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 4-1'lik skorla geçen Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başarmıştı. Finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde eden sporcumuz finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Daha önce rakibini 2017 Paris'te 3-1 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Rıza, Hinds karşısında müthiş bir mücadele sergileyip 4. kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Kayaalp bu başarısı ile 4 kez dünya şampiyonu olan ilk güreşçi olarak tarihe geçti.



BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı televizyondan izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i teri soğumadan telefonla arayarak tebrik etti.