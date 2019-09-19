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Altınordu'da gündem Kemal

Altınordu'da gündem Kemal
Giriş Tarihi: 19.9.2019

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, forvet 'ın sağlık durumu kafaları karıştırdı.

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, forvet Kemal Rüzgar'ın sağlık durumu kafaları karıştırdı. Geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan gurbetçi golcü, bu sezon iyileşerek 2. haftada iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giydi. Sonradan girdiği karşılaşmada bir de gol atarak moral bulan Kemal, 3. haftadaki Akhisarspor deplasmanında da süre buldu.

RİSKE EDİLMEYECEK

24 yaşındaki santrfor ağrılarının olduğunu söyleyerek son oynanan Eskişehirspor müsabakasında ise kadroya alınmadı. Kemal Rüzgar'ın çekilen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Gurbetçi forvet bu hafta da riske edilmeyecek. Öte yandan kırmızı-lacivertli ekipte iyileşen Muhammed Mert'in başkent deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Tedavileri süren Okan Derici ve Mehmet Enes Sığırcı görev alamayacak.

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