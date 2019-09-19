Denizlispor'da Rodigol sustu!

Süper Lig'e 9 sene sonra dönen Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, gol orucuna girdi. Ligdeki 4 maçta da 90 dakika sahada kalan Rodigol, Galatasaray maçının ardından çıktığı 3 maçta Antalyaspor, Göztepe ve Konyaspor randevularında sustu.

Süper Lig'e 9 sene sonra dönen Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, gol orucuna girdi. Trabzon'dan transfer edilen ve Horoz'un hücumdaki en önemli kozu olarak görünen 34 yaşındaki forvet oyuncusu, hazırlık maçlarındaki performansını lige yansıtmış, ilk hafta mücadelesinde Galatasaray karşısında 90+4. dakikada yeşil-siyahlı formayla ilk golünü atmıştı. Ligdeki 4 maçta da 90 dakika sahada kalan Rodigol, Galatasaray maçının ardından çıktığı 3 maçta Antalyaspor, Göztepe ve Konyaspor randevularında sustu.



ÜÇ MAÇTIR SEVİNEMİYOR



Rodallega, 4 haftada yüzde 62 pas ve yüzde 44 ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle oynarken, maç başına ortalama 3 şut çekti. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında 2'şer gol atan Yukatel Denizlispor, sonraki Göztepe ve Konyaspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

SEBAHATTİN ALP