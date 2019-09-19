Göztepe’den karavana

İzmir ekibi Göztepe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Eren Derdiyok, Leo, Sanneh Süper Lig'de bekleneni veremezken Veli, Murat ve Hüseyin kadroya giremedi.

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonunda 2 puan toplayabilen, halen gol atma sevinci yaşayamayan Göztepe'de, büyük umutlarla transfer edilen Eren, Sanneh ve Leo şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın ilk 2 hafta 11'de görev verdiği 3 oyuncu gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratırken, bu futbolcular, son Rize maçında yedek oturdu. Stoper Sanneh ve sol bek Leo'yu Denizlispor maçında da yedek oturtan Tuna, golcü Eren Derdiyok'u son Rizespor müsabakasında 11'de oynatmadı. Rizespor maçında Eren'in yerine forvette transferin son gününde Başakşehir'den alınan Napoleoni'yi 11'e monte eden Tuna, Leo ve Sanneh'e son 2 maçta 1 dakika bile şans vermedi. Göztepe'de Eren, Rize'de 61'inci dakikada Halil'in yerine oyuna girdi, varlık gösteremedi.



SİFTAHLARI BİLE YOK



Yeni transferlerden Murat Paluli, Veli, Hüseyin ve Batuhan ise henüz 11'de şans bulamadı. Geçen sezondan bu yana yaşadığı gol sıkıntılarını bir türlü çözemeyen Göztepe'de Jerome'un iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Takımla idmanlara başlayan 33 yaşındaki golcünün İzmir'deki Konya maçında forma giyeceği bildirildi.

YASİN KULÜBEYE MAHKUM OLDU



Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayıp gol atamayan tek takım olan Göztepe'de en önemli hücum oyuncularından Yasin Öztekin, teknik ekibin gözünden iyice düştü. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden kurtuluş mücadelesinin verildiği son 5 haftada forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sene tercih bile edilmiyor. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkan Yasin, Rizespor deplasmanında ise 1 dakika bile şans bulamadı. Bir önceki sezon Galatasaray'dan transfer edilen ve 30 maçta 8 gol atıp 3 golün asistini yapan Yasin, 4 yıl formasını giydiği G.Saray'da 2 lig, 3 Türkiye ve 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.



ZOR MAÇ YANKAYA'NIN



Göztepe'nin yarın Konyaspor ile Bornova Stadı'nda oynayacağı maçı Edirne bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın bundan önce yönettiği 10 maçta Göztepe 4 galibiyet 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken aleyhine 3 kırmızı kart çıktı. Yankaya'nın görev yaptığı maçlarda Konyaspor ise 16 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Yankaya geçen sezon Göztepe'nin evinde 3-1 yenilip 2 kırmızı kart gördüğü Malatya ile deplasmanda 3-0 kazandığı Ankaragücü karşılaşmalarını da yönetmişti.