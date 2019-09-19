Hoş geldin şampiyon

Dördüncü kez Dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp büyük coşkuyla karşılandı. Rıza, “Sırada olimpiyat şampiyonluğu var” dedi

Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı. Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Kayaalp'i annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep Kayaalp ve yakınlarının yanı sıra federasyon ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Milli sporcu, 4. kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırmak için Kazakistan'a gittiğini belirterek, "9. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırdıktan sonra yeni bir hayalim vardı. Grekoromende 4 kez dünya şampiyonu olan ilk güreşçi olmak istiyordum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almayı hedefliyordum. Allah'a şükürler olsun başardım. Kariyerimde olimpiyat şampiyonluğunun dışında tüm hedeflere ulaştım. Nasipse onu da başaracağım. Çünkü belki de son şansım. Olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğünün yanına olimpiyat şampiyonluğu bana yakışır" diye konuştu.



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Milli güreşçi, yeni bir rekor daha kırmasıyla ilgili de, "Rekorlar kırılmak içindir. 9 kez Avrupa Şampiyonu olduysam 10 neden olmasın, 4 dünya şampiyonu olduysam 5 neden olmasın" dedi. Milli sporcunun annesi Sevgi ve babası Kelami Kayaalp de oğullarıyla gurur duyduklarını belirtti.