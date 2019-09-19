Ortalık yine karıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı çevreleri algı operasyonu yaptığını ve maçın tekrarını isteyeceklerini belirtirken Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'e "sicili bozuk"göndermesinde bulundu. Galatasaray'dan ise Başkan Koç'a kupalı paylaşım geldi

Ezeli rakipler F.Bahçe ve G.Saray arasında gerilim yine tavan yaptı. Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye itiraz hazırlığı yaparken kulüp başkanı Ali Koç zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Koç, hem "kural hatası" iddiası hem de G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili gündemi sarsacak ifadelerde bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kural hatası ile ilgili, "Bize göre kural hatası var ve hukuki süreç başlar. Ama ne yazık ki algı operasyonu şimdiden başladı" diye konuştu.



G.SARAY'DAN KUPALI GÖNDERME



Koç, G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in "Geçen sene organize yapılan işler bu sene profesyonelce yapılmaya başlandı. Avrupa'da maçlar sahada, Türkiye'de masada kazanılıyor" açıklamalarına yönelik ise "Nasıl olur da bir insanın sicili hem futbolculuk hayatında hem de antrenörlük hayatında bu kadar bozuk olabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor?" deyince G.Saray kulübü Twitter'dan kupalı paylaşım yaptı. Paylaşımda "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir" diyerek Terim'in G.Saray'a kazandırdığı kupaları yayınladı.



CENGİZ'DEN TEPKİ



G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de Ali Koç'u eleştirerek, "Edep aklın ziynetidir. Hocamızın dediklerine ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır. Masada kazanılmaz. Buna tepki veren insan masa düzeni yapacak insanlardır" dedi.