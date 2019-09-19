Stat zirvesi

AK Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan ve kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan oluşan heyet Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı toplantıdan mutlu ayrıldı

Karşıyaka'da yapımı yılan hikayesine dönen Yalı'ya yapılacak statla ilgili önemli adımların atılması büyük heyecan yarattı. Karşıyaka Spor Kulübü için bir araya gelen Ak Partili ve KSK'li kurmaylar geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da biraraya geldi. 1 saat süren toplantıda 2014 ve 2017 yıllarında 2 kez yapılan ihalesi açılan davalarla iptal edilip yeniden ihale aşaması beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çalışmaların hızlandırılacağı müjdesini verdi.



"KSK IÇIN GÖREVE HAZIRIZ"



Kurmayların Karşıyaka ile ilgili yaptığı sunumu dikkatlice takip eden ve notlar alan Bakan Kasapoğlu'nun, Karşıyaka'nın yararına olacak her projede de üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını söylediği bildirildi. Geçen yıl Karşıyaka yönetimini ağırlayan, şubat ayında ise Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni ziyaret eden Kasapoğlu, Karşıyaka'nın katılımıyla önümüzdeki günlerde stat ile ilgili bir zirve yapılmasına karar verildi. Kulübün sorunlarının aktarıldığı toplantı sonrası heyetin Bakan Kasapoğlu'nun yanından mutlu ve çok ümitli ayrıldı.



TURGAY BÜYÜKKARCI: GÖRÜŞMELERE DEVAM



Ankara'da yapılan toplantı sonrası Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Alpay Özalan'a ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Sayın İsmail Çiftçioğlu'ya ilgileri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız" dedi.



TARAFTAR STAT İÇİN SABIRSIZLANIYOR



İzmir'de yapımına ilk olarak başlanan Karşıyaka Stadı, 14 Ocak 2014 ve 15 Haziran 2017'de 2 kez ihaleye çıktı. Zemin iyileştirme ve temel çalışmaları için 16 milyon TL harcanan KSK Stadı'nın inşaatı daha sonra açılan davalar yüzünden durdu. Mali sıkıntılar yüzünden son üç sezon 2 kez küme düşen ve 4 sezondur transfer yasağını kaldırmayan KSK'de camia kulübün ekonomik olarak kurtuluşunu Yalı'ya yapılacak stadyumda görüyor. KSKliler kısa sürede hak ettikleri stadların Yalı'ya yapılmasını bekliyor.



BAŞKENT'E ÇIKARMA YAPTILAR



Karşıyaka'nın yarım kalan stadı için İzmir'den Ankara'ya özel bir heyet gitti. Düzenlenen toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Başkanı Fatih Diniz, genel sekreter Mehmet Yaya ve yönetim kurulu üyesi Kazım Türk katıldı. Heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyaret sonu üzerinde ismi yazılı yeşil kırmızılı bir formayı hediye etti.



ÇOK MORALLİ DÖNDÜK



Toplantıya katılan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Bakanımız ile yaptığımız görüşme, oldukça verimli geçti. Ankara'dan hayli moralli döndük. Bakanımız, çalışmaların hızlandırılacağını söyledi. Stadın ilçemize kazandırılması için çalışmaktan bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Karşıyaka'mızın eski günlerine dönmesi için stadımızın bir an önce hayata geçmesi büyük önem taşıyor. Toplantının gerçekleşmesi noktasında büyük pay sahibi olan vekilimiz Alpay Özalan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi



BOZGEYİK'E DE GİTTİLER



KSK'nin başta stat sorununu çözmek ve planlanan projelerini hayata geçirmek için Ankara'ya giden heyet Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı toplantı sonrası görüşmelerine devam etti. Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Başkanı Fatih Diniz, genel sekreter Mehmet Yaya ve yönetim kurulu üyesi Kazım Türk, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'dan oluşan heyet Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i de ziyaret etti. Bozgeyik ile kulübün içinde bulunduğu son durum ile hayata geçirilmek istenen projelerle ilgili sunum yapıldığı açıklandı.