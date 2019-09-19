Vurduğunuz gol olsun

Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzon, 19.55'te Getafe'nin konuğu olacak. Saat 22.00'de ise Beşiktaş K Grubu'nda S.Bratislava, Başakşehir J Grubu'nda Roma ile deplasmanda karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir bugün gruplarında ilk maça çıkacak. Üç temsilcimiz de sınavlarını deplasmanda verirken günün ilk karşılaşması İspanyol Getafe ile Trabzon arasında oynanacak. C grubunda 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Matej Jug görev yaparken karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Basel ve Krasnodar kozlarını paylaşacak.Saat 22.00'de ise iki ekibimiz sahne alacak. K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya'nın S.Bratislava takımının konuğu olacak. Bratislava Narodny Stadı'nda oynanacak maç Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek. Bu mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.



BAŞAKŞEHİR İTALYA'DA



Grupta yine 22.00'de başlayacak maçta Wolverhampton ile Braga karşı karşıya gelecek. J Grubu'nda ise Medipol Başakşehir İtalya'da Roma ile kapışacak. Olimpiyat Stadı'ndaki maçın hakemi ise İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez. Maç, beIN Sports 2'den ekranlara gelirken grupta aynı saatte Mönchengladbach-Wolfsberger AC maçı oynanacak