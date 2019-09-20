Altay'da yenilere tam not

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı isimlerden stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan Kartal ve orta saha Deniz takıma büyük katkı sağladı

Altay'da gözler yarın taraftarı önünde oynayacağı Keçiörengücü maçına çevrildi. Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini koruyan ve az sayıda transfer yapan Altay'a gelenler büyük katkı sağladı. Özellikle yeni transferlerden stoper Abdülkerim Bardakçı, sağ bek Erhan Kartal ve ön libero Deniz Vural, ilk 11'in değişilmez isimleri oldu. 25 yaşındaki Abdülkerim savunmada kaptan Gençer ile takıma büyük güven veriyor. Abdülkerim ile geçen sezon Denizlispor'da Süper Lig'de çıkma mutluluğunu yaşayan ön libero Deniz Vural da gelir gelmez formayı kaptı



GÜVEN VERDİLER



Deniz orta sahadaki pas trafiği ve rakip atakları kesmede büyük katkı sağlıyor. Savunmanın sağında görev yapan 2. Lig kulübü Samsun'dan gelen Erhan da 4 maçın hepsinde sahada kalan isimlerden biri oldu.



MİLLİ GURUR KARATAŞ



Bu sezon başında Altay'da profesyonel sözleşme imzalanan ve İstanbul'da bugün başlayacak UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Kazımcan Karataş Altay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Genç futbolcu, "Bu sezon lige iyi başladık. Hedefimiz şampiyonluk. 2 sezondur A takımla idmanlara çıkıyorum. Hocalarım ve abilerim bana destek veriyor. Çok çalışıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ