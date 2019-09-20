Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı isimlerden stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan Kartal ve orta saha Deniz takıma büyük katkı sağladı
Altay'da gözler yarın taraftarı önünde oynayacağı Keçiörengücü maçına çevrildi. Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini koruyan ve az sayıda transfer yapan Altay'a gelenler büyük katkı sağladı. Özellikle yeni transferlerden stoper Abdülkerim Bardakçı, sağ bek Erhan Kartal ve ön libero Deniz Vural, ilk 11'in değişilmez isimleri oldu. 25 yaşındaki Abdülkerim savunmada kaptan Gençer ile takıma büyük güven veriyor. Abdülkerim ile geçen sezon Denizlispor'da Süper Lig'de çıkma mutluluğunu yaşayan ön libero Deniz Vural da gelir gelmez formayı kaptı
GÜVEN VERDİLER
Deniz orta sahadaki pas trafiği ve rakip atakları kesmede büyük katkı sağlıyor. Savunmanın sağında görev yapan 2. Lig kulübü Samsun'dan gelen Erhan da 4 maçın hepsinde sahada kalan isimlerden biri oldu.
MİLLİ GURUR KARATAŞ
Bu sezon başında Altay'da profesyonel sözleşme imzalanan ve İstanbul'da bugün başlayacak UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Kazımcan Karataş Altay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Genç futbolcu, "Bu sezon lige iyi başladık. Hedefimiz şampiyonluk. 2 sezondur A takımla idmanlara çıkıyorum. Hocalarım ve abilerim bana destek veriyor. Çok çalışıyorum" dedi.
GÖRKEM TÜRKYILMAZ
Altay'da yenilere tam not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.