Başakşehir dağıldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Başakşehir, vasat bir oyun ortaya koyduğu İtalya deplasmanında Roma’dan fark yedi, taraftarını kahretti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Roma'dan fark yedi: 4-0. 1. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Mert kurtardı. 17'de Aleksic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 42'de Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Spinazzola'nın ortasında Caiçara'ya çapran meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 57'de sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0. 71'de Dzeko, topu müsait durumdaki Nicolo Zaniolo'ya çıkardı. Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Günok'un sağından ağlara gönderdi: 3-0. 90+3'te Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta skoru ilan etti: 4-0.