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Denizli’de takıma af çıktı

Denizli’de takıma af çıktı
Giriş Tarihi: 20.9.2019

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak 'da, yönetimden takıma af müjdesi geldi. Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da, yönetimden takıma af müjdesi geldi. Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı. Kritik Kayserispor maçı öncesi yönetimden gelen haber futbolcular arasında sevinçle karşılandı. Takım, camiaya galibiyet sözü verdi. Teknik direktör Yücel İldiz, "Kayseri maçının ardından kupada Ankara'da Hacettepe ile oynayacağız. Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz. Takıma inanıyorum" dedi. Yeşil-siyahlı ekipte sakat ve cezalı bulunmuyor.

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