Fırtına kötü başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Getafe’ye mağlup oldu, kaleci Uğurcan farkın büyümesini önledi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. 4. dakikada Fayçal Fajr'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte buluşan Djene Dakonam'un kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti. 18'de Raul Garcia'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Angel Rodriguez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 25'te Sosa'nın sağ taraftan köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 70'de topla buluşan Timor'un şutu savunmaya da çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi. 90'da Sosa'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Sturridge'in uygun durumda vuruşunda defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Maç 1-0 sona erdi.



KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Karaman, Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye Abdülkadir Parmak'ın yerine de Doğan Erdoğan'a forma şansı tanıdı.