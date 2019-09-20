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nihayet

Göztepe nihayet

20.09.2019, 20:30 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019,22:31

'de ilk 4 haftada galibiyet alamayan , bugün sahasında ile karşılaştı. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın 49. dakikasında orta alanda Marko Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya Poko'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil Akbunar'a müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 76. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere gönderdi: 1-0.

87. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

Müsabaka, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

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