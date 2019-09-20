Kır zinciri Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyet alamayan Göztepe, bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyet alamayan Göztepe, bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek.



KÖTÜ GİDİŞ BİTSİN



Antalya ve Beşiktaş'a yenilen, Denizli ve Ç.Rize maçlarından da beraberlikle ayrılan Göz-Göz, henüz gol atma başarısını gösteremedi. Avrupa'nın önemli liglerinde golü bulunmayan tek takım olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar güçlü rakibi Konyaspor'u yenerek kötü gidişe artık bir son vermek istiyor.



JEROME YEDEK BAŞLIYOR



İzmir ekibinde maç öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıktan kurtulan Jerome'un yedek kulübesinde yer alması beklenirken, stoper Reis'in durumu bugün belli olacak. Tuna'nın ileri uçta yine Eren'in yerine Napoleoni'ye, savunmada da Reis'in yerine Alpaslan'a şans vermesi bekleniyor. Konuk ekip Konya'da sakat olan Hurtado ve Diagne forma giyemeyecek.



TRİBÜNLER DOLACAK



Süper Lig'de kötü günler geçiren ve galibiyete hasret kalan Göztepe'de taraftarlar, bugün oynanacak olan Konyaspor maçında takımlarına tam destek verecek. Önceki gün satışa çıkan maç biletleri neredeyse tükenirken sarı-kırmızılılar, maçın haftanın son mesai gününe denk gelmesine rağmen Doğanlar Stadı'nı dolduracak. Göztepeli futbolculara tam destek kararı alan taraftarlar, İzmir'de sezonun ilk galibiyetine şahit olmak için 90 dakika boyunca susmadan tezahüratlarıyla takımı ateşleyecek.