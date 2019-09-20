KSK'de Harun hırs küpü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muğlaspor'a karşı 45 dakika forma giyen Harun Atalay'ın formayı kapmak büyük hırsla çalıştığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muğlaspor'a karşı 45 dakika forma giyen Harun Atalay'ın formayı kapmak büyük hırsla çalıştığı öğrenildi. Ligin ilk maçında Erbaaspor önünde 1 puanı getiren golü atan genç futbolcunun ilk 11'de formaya giymek için çabaladığı öğrenildi. Kupa sınavında süre aldığı bölümde orta sahada çok olumlu bir futbol sergileyen genç futbolcu geçen sezon takımın banko isimlerinin başında yer alıyordu.



KAF-KAF ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR



Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka yarın Tokat deplasmanında Erbaaspor önünde ter dökecek. Yeşil-kırmızılı ekipte bu önemli karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde iki maçta 1 toplayan Kaf-Kaf, zorlu deplasmanda kazanarak artık çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Erbaaspor ise ilk 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puan toplamayı başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ