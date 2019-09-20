  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > KSK'de Harun hırs küpü

KSK'de Harun hırs küpü

KSK'de Harun hırs küpü
Giriş Tarihi: 20.9.2019

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da 2. Tur maçında Muğlaspor'a karşı 45 dakika forma giyen 'ın formayı kapmak büyük hırsla çalıştığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muğlaspor'a karşı 45 dakika forma giyen Harun Atalay'ın formayı kapmak büyük hırsla çalıştığı öğrenildi. Ligin ilk maçında Erbaaspor önünde 1 puanı getiren golü atan genç futbolcunun ilk 11'de formaya giymek için çabaladığı öğrenildi. Kupa sınavında süre aldığı bölümde orta sahada çok olumlu bir futbol sergileyen genç futbolcu geçen sezon takımın banko isimlerinin başında yer alıyordu.

KAF-KAF ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka yarın Tokat deplasmanında Erbaaspor önünde ter dökecek. Yeşil-kırmızılı ekipte bu önemli karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde iki maçta 1 toplayan Kaf-Kaf, zorlu deplasmanda kazanarak artık çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Erbaaspor ise ilk 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puan toplamayı başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK'de Harun hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN