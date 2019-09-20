Menemen’de Hüseyin kayıp

1. Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'un tecrübeli forveti Hüseyin Çolak 4 haftada gol atma başarısını gösteremedi. Ligde tüm maçlara ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki forvet 335 dakika sahada kaldı, rakip fileleri havalandıramazken 1 asist yapma başarısını gösterdi.

1. Lig'in yeni ekibi Ekol Göz Menemenspor'un tecrübeli forveti Hüseyin Çolak 4 haftada gol atma başarısını gösteremedi. Ligde tüm maçlara ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki forvet 335 dakika sahada kaldı, rakip fileleri havalandıramazken 1 asist yapma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de devre arası sarı-lacivertli kulübe Gümüşhanespor'dan gelen Hüseyin Çolak en son golünü ligin son maçında 4 Mart 2019'da 1922 Konyaspor'a atma başarısını gösterdi. Menemenspor formasıyla geçen sezon ise 15 maçta 5 gol attı.



LALECİ, "GÜVENİMİZ TAM"



Hüseyin'in rakip savunmalara zorlu anlar yaşattığını belirten Menemen Sportif Direktörü Cenk Laleci, "Görevini en iyi şekilde yapıyor. Forvet olarak herkes ondan gol bekliyor bu gayet doğal, ilerleyen haftalarda mutlaka gollerini de atacaktır. Hüseyin'in boşalttığı alanlar sayesinde arkadaşları da bir çok pozisyona giriyor. Kalitesi belli ona güvenimiz tam" diye konuştu.



RÖVANŞ PEŞİNDE



Menemenspor Eskişehirspor ile tarihinde daha önce 1 kez, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. İzmir ekibi taraftarı önünde o mücadeleyi 1-0 kaybetmiş ve kupaya veda etmişti. Menemen ilk kez Eskişehir'de karşılaşacağı rakibini yenip o maçın rövanşını almak istiyor.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ