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Pınar KSK'nin rakibi Igokea

Pınar KSK'nin rakibi Igokea
Giriş Tarihi: 20.9.2019

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen dün 'de start alırken yeşilkırmızılılar turnuvadaki ilk maçına bugün çıkacak. 'nda saat 19.00'da ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile kozlarını paylaşacak

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Protein Kupası dün İzmir'de start alırken yeşilkırmızılılar turnuvadaki ilk maçına bugün çıkacak.

SARICA İLE İLK KEZ

Kaf-Kaf yeni sezon öncesi takımın son durumunu görmek istediği organizasyonda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile kozlarını paylaşacak. KSK, yarın ise 16.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile mücadele edecek. İzmir ekibinde Ufuk Sarıca, milli maçların ardından ilk kez takımın başında yer alacak ve taraftarlar ile yeniden buluşacak. Bilindiği gibi Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'na katılmıştı

KSK UMUT VERİYOR

Sait Zarifoğlu Salonu'nda düzenlenen turnuvada Pınar Karşıyaka 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle turnuvayı birincilikle tamamlamayı başarmıştı. Öte yandan turnuvanın ilk maçında İgokea, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 75-73 mağlup etti.

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