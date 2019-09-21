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eski oyuncularına rakip

Akhisarspor eski oyuncularına rakip
Giriş Tarihi: 21.9.2019

TFF 1.Lig'de yarın zirve yarışındaki rakiplerinden 'u konuk edecek , eski futbolcularına da rakip olacak.

TFF 1.Lig'de yarın zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'u konuk edecek Akhisarspor, eski futbolcularına da rakip olacak. Barbosa ve Bokila, transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu. Akhisarspor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli isimlerinden olan Barbosa, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 lig maçına çıkarak 1 gol attı. Geçen sezon 7 golle takımın sürpriz golcüsü olan Demokratik Kongolu Bokila ise 1 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Zorlu 90 dakika öncesi Bjarnason, Eray ve Çekdar'ın iyileştiği Akhisarspor'da Hadzic'in ise sakatlığı sürüyor.

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