Değişim zamanı

Fatih Terim'in 4-4-2 sistemine dönüş yapıp Andone-Falcao ikilisini oynatacağı, beklerden de Nagatomo ile Mariano’nun yerine ise Ömer Bayram ve Şener’in görev alacağı öğrenildi

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile golsüz berabere kalan ve gözünü Yeni Malatyaspor maçına çeviren G.Saray, kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu kritik mücadelede hem sistem hem de kadroda değişiklik planladığı öğrenildi. Devler Ligi'nde forma giyen beklerden Mariano ve Nagatomo'nun yedek soyundurulacağı mücadelede Şener Özbayraklı-Ömer Bayram ikilisinin görev yapacağı öğrenildi.



ANDONE'YE FORMA



Terim'in Rumen golcü Andone'yi de bu hafta ilk 11'de görmek istediği, bu sebeple de 4-4-2'ye dönüp oyuncuyu Falcao ile birlikte oynatacağı bildirildi. Kanatta Feghouli'nin yerine Emre Mor'un forma giymesi ise sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli çalıştırıcının Babel'den vazgeçmeyeceği kaydedilirken oyunun gidişatına göre Jimmy Durmaz-Adem Büyük ikilisinden faydalanılacağı gelen haberler arasında.



CENGİZ: KİŞİSEL ÇATIŞMALARI BIRAKMALIYIZ



G.Saray'da geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanan Magdeburger Sigorta ile dün imza töreni düzenlenirken başkan Mustafa Cengiz törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türk futbolunda kavga, kaos ve problem istemiyoruz" diyen Cengiz, "Bu tip tartışmalarda ilk yumruğu kim attı, ilk kanı kim akıttı ona bakmak lazım. Biz hiçbir camiaya durup dururken saldırmayız. Bize saldıran bir yöneticiydi, ona da gerektiği gibi yanıtı veririz. Bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Artık taraftarları doğru yönlendirelim. Kişisel çatışmaları bırakmalıyız" dedi.